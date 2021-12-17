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Выходные в Тульской области будут мокрыми и облачными
Фото из архива Myslo

Выходные в Тульской области будут мокрыми и облачными

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление и лёгкий ветер.

По данным сайта «Метеоинфо», 18 и 19 декабря в Тульской области сохранится переменная облачность. Ожидается снег с дождём: в субботу до 1 мм за сутки, в воскресенье — до 9 мм.

Ветер западной четверти, до пяти метров в секунду. Температура воздуха ночью — от -1 до -5 градусов, днём чуть теплее — от -1 до +2. Атмосферное давление низкое — в среднем, 725−735 мм рт. ст.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:42 +4
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