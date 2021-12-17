Выходные в Тульской области будут мокрыми и облачными

Фото из архива Myslo

По данным сайта «Метеоинфо», 18 и 19 декабря в Тульской области сохранится переменная облачность. Ожидается снег с дождём: в субботу до 1 мм за сутки, в воскресенье — до 9 мм.

Ветер западной четверти, до пяти метров в секунду. Температура воздуха ночью — от -1 до -5 градусов, днём чуть теплее — от -1 до +2. Атмосферное давление низкое — в среднем, 725−735 мм рт. ст.