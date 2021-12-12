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В Тульской области увеличили прожиточный минимум на 2022 год
Фото из архива Myslo.

В Тульской области увеличили прожиточный минимум на 2022 год

Соответствующее постановление подписал Валерий Шерин.

В Тульской области пересмотрели размеры прожиточного минимума на 2022 год. Согласно постановлению, подписанному первым заместителем губернатора — председателем правительства региона Валерием Шериным, в следующем году будут установлены следующие величины:

  • на душу населения в размере 12 401 рубль,
  • для трудоспособного населения — 13 517 рублей,
  • для пенсионеров — 10 665 рублей,
  • детей — 12 029 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, что размеры прожиточного минимума на следующий год были утверждены еще в конце августа. 

Однако в ноябре президент Владимир Путин предложил поднять МРОТ и прожиточный минимум опережающими темпами на 8,6%.

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сегодня, в 14:30 −6
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