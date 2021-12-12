В Тульской области увеличили прожиточный минимум на 2022 год

Фото из архива Myslo.

В Тульской области пересмотрели размеры прожиточного минимума на 2022 год. Согласно постановлению, подписанному первым заместителем губернатора — председателем правительства региона Валерием Шериным, в следующем году будут установлены следующие величины:

на душу населения в размере 12 401 рубль,

для трудоспособного населения — 13 517 рублей,

для пенсионеров — 10 665 рублей,

детей — 12 029 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, что размеры прожиточного минимума на следующий год были утверждены еще в конце августа.

Однако в ноябре президент Владимир Путин предложил поднять МРОТ и прожиточный минимум опережающими темпами на 8,6%.