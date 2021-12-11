Полмиллиона – не предел: какие автомобили с огромными пробегами продают туляки
Очередная подборка интернет-объявлений от Myslo.
Одним из главных критериев выбора подержанного автомобиля является пробег. Чтобы подкорректировать цифры на одометре ушлые продавцы проводят многоходовые операции, взламывают бортовые компьютеры или даже меняют целиком приборную панель. А некоторые, не лишенные чувства юмора «умельцы», оставляют «послание» будущим владельцам. Например, такое:
Поэтому к машинам с большими пробегами автомобилисты относятся с недоверием. Впрочем, с маленькими тоже — ведь если цифра слишком скромная, значит, её обязательно «скрутили». Но есть редкая разновидность автовладельцев, для которых большой пробег — не недостаток, а предмет гордости, демонстрация стойкости и живучести их «рабочей лошадки».
Наш очередной обзор посвящен машинам, проехавшим не менее 500 тысяч километров. Их в Тульской области всего 32. Для чистоты эксперимента мы не стали учитывать объявления, опубликованные дилерами, а также грузовые и пассажирские микроавтобусы. В результате получилась небольшая, но весьма любопытная подборка. Поехали!
Через электронные торги на сайте «Электронной торговой площадки Газпромбанка» можно приобрести Kia Sportage второго поколения. Сошедший с конвейера в 2008 году внедорожник за свою жизнь «пробежал» 521518 километров и, видимо, может значительно увеличить эту цифру.
У машины один владелец, что при таком пробеге кажется почти невероятным. В ДТП автомобиль не участвовал, по комплектации всё скромно — двухлитровый бензиновый двигатель и коробка автомат. Цена вполне демократичная — 300 тысяч рублей.
13-летний «ВАЗ» с пробегом 540 тысяч километров — звучит, как ночной кошмар, правда? Но это реальность и продаётся она за 135 тысяч рублей. Машина каждый день ездит по маршруту «Тула — Алексин».
Владелец пишет, что двигатель, подвеска, аккумулятор и резина в хорошем состоянии. Кузов и задние двери пластмассовые, новый бампер и крылья ожидают установки. Имеется ГБО, не оформленное в ГИБДД. Сидящий рядом с машиной рыжий кот, несомненно, повышает шансы владельца на удачную продажу.
В Воловском районе на продажу выставлен Ford Escort 1997 года выпуска, пробег которого приближается к миллиону километров. Бензиновый мотор объёмом 1,8 литра в паре с механической трансмиссией выдаёт 115 л. с., за 24 года машина сменила трёх владельцев.
Состояние кузова и салона говорит о том, что пациент, скорее, мёртв, чем жив, но продавец уверяет, что «Форд» в хорошем состоянии и хочет получить за него 40 тысяч рублей.
За 250 тысяч рублей в пос. Бородинский можно купить французский «каблучок» — Renault Kangoo 2005 года выпуска. Заявленный пробег — 528 тысяч километров, пять владельцев.
Фургон — холодильник, стосильный двигатель работает на газу. Владелец утверждает, что по ходовой части нареканий нет, а под капотом стоит новый аккумулятор.
Самый дорогой и, пожалуй, самый интересный экземпляр нашего обзора — 25-летняя Audi A6. За четверть века эта немка проехала 627500 километров, сменила 9 владельцев и всё ещё способна заинтересовать ценителей.
Двигатель — 2,8 литра, 193 лошадиные силы, автоматическая коробка передач. Комплектация базовая, но люк, кожаный салон и вставки из дерева в наличии. Стоимость — 305 тысяч рублей.
Как вам такие варианты, друзья? Рискнули бы взять себе что-нибудь с пробегом более полумиллиона километров? А может, ваш автомобиль уже преодолел этот рубеж? Расскажите в комментариях!