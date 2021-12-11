Полмиллиона – не предел: какие автомобили с огромными пробегами продают туляки

Фото: avito.ru

Одним из главных критериев выбора подержанного автомобиля является пробег. Чтобы подкорректировать цифры на одометре ушлые продавцы проводят многоходовые операции, взламывают бортовые компьютеры или даже меняют целиком приборную панель. А некоторые, не лишенные чувства юмора «умельцы», оставляют «послание» будущим владельцам. Например, такое:

Поэтому к машинам с большими пробегами автомобилисты относятся с недоверием. Впрочем, с маленькими тоже — ведь если цифра слишком скромная, значит, её обязательно «скрутили». Но есть редкая разновидность автовладельцев, для которых большой пробег — не недостаток, а предмет гордости, демонстрация стойкости и живучести их «рабочей лошадки».

Наш очередной обзор посвящен машинам, проехавшим не менее 500 тысяч километров. Их в Тульской области всего 32. Для чистоты эксперимента мы не стали учитывать объявления, опубликованные дилерами, а также грузовые и пассажирские микроавтобусы. В результате получилась небольшая, но весьма любопытная подборка. Поехали!

Аукцион от банка

Через электронные торги на сайте «Электронной торговой площадки Газпромбанка» можно приобрести Kia Sportage второго поколения. Сошедший с конвейера в 2008 году внедорожник за свою жизнь «пробежал» 521518 километров и, видимо, может значительно увеличить эту цифру.

У машины один владелец, что при таком пробеге кажется почти невероятным. В ДТП автомобиль не участвовал, по комплектации всё скромно — двухлитровый бензиновый двигатель и коробка автомат. Цена вполне демократичная — 300 тысяч рублей.

ночной кошмар автовладельца

13-летний «ВАЗ» с пробегом 540 тысяч километров — звучит, как ночной кошмар, правда? Но это реальность и продаётся она за 135 тысяч рублей. Машина каждый день ездит по маршруту «Тула — Алексин».

Владелец пишет, что двигатель, подвеска, аккумулятор и резина в хорошем состоянии. Кузов и задние двери пластмассовые, новый бампер и крылья ожидают установки. Имеется ГБО, не оформленное в ГИБДД. Сидящий рядом с машиной рыжий кот, несомненно, повышает шансы владельца на удачную продажу.

миллионер из трущоб

В Воловском районе на продажу выставлен Ford Escort 1997 года выпуска, пробег которого приближается к миллиону километров. Бензиновый мотор объёмом 1,8 литра в паре с механической трансмиссией выдаёт 115 л. с., за 24 года машина сменила трёх владельцев.

Состояние кузова и салона говорит о том, что пациент, скорее, мёртв, чем жив, но продавец уверяет, что «Форд» в хорошем состоянии и хочет получить за него 40 тысяч рублей.

каблучок с холодильником

За 250 тысяч рублей в пос. Бородинский можно купить французский «каблучок» — Renault Kangoo 2005 года выпуска. Заявленный пробег — 528 тысяч километров, пять владельцев.

Фургон — холодильник, стосильный двигатель работает на газу. Владелец утверждает, что по ходовой части нареканий нет, а под капотом стоит новый аккумулятор.

серебристая фрау

Самый дорогой и, пожалуй, самый интересный экземпляр нашего обзора — 25-летняя Audi A6. За четверть века эта немка проехала 627500 километров, сменила 9 владельцев и всё ещё способна заинтересовать ценителей.

Двигатель — 2,8 литра, 193 лошадиные силы, автоматическая коробка передач. Комплектация базовая, но люк, кожаный салон и вставки из дерева в наличии. Стоимость — 305 тысяч рублей.

Как вам такие варианты, друзья? Рискнули бы взять себе что-нибудь с пробегом более полумиллиона километров? А может, ваш автомобиль уже преодолел этот рубеж? Расскажите в комментариях!