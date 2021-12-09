В Туле проводится приём заявок на фестиваль креативных ёлок

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В этом году конкурс пройдет с 27 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Городской конкурс-фестиваль «Новогодняя креативная елка – 2022» будет проводится по двум номинациям: «Новогодняя креативная Бизнес-елка» и «Новогодняя креативная Социальная елка».

Участниками могут стать коммерческие организации и предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, федеральные, региональные и муниципальные учреждения, представители территориального общественного самоуправления и туляки старше 18 лет.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 17 декабря в управление культуры и туризма администрации города Тулы на адрес электронной почты: kultura@cityadm.tula.ru.

Ёлка, сделанная из устойчивых конструкций, должна быть высотой не менее 2 метров. С 20 по 24 декабря участники самостоятельно установят свои творения на территории, определенной оргкомитетом фестиваля.

Победители будут определены по итогам общественного голосования, которое пройдёт с 27 декабря по 7 января на сайте администрации Тулы. Они получат фирменные грамоты и денежные премии:

за 1 место – 100 000 рублей,

за 2 место – 50 000 рублей,

за 3 место – 30 000 рублей.