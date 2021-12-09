Как тулякам отказаться от земельного участка: инструкция Кадастровой палаты

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И в каких случаях это невозможно сделать? Рассказываем!

Собственник земли может отказаться от прав на участок. Это может быть связано с переездом жителей, с удаленностью места. Как это сделать, рассказывают специалисты Кадастровой палаты по Тульской области.

Для отказа от права собственности нужно подать заявление в МФЦ или на сайте Росреестра. Для использования «Личного кабинета» понадобится подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Кроме того, лицам, у которых право собственности на землю не зарегистрировано в ЕГРН, необходимо приложить к заявлению правоустанавливающий документ на участок. Если право собственности оформлено, дополнительные документы не потребуются.

Нельзя отказаться от земельных участков, на которых находятся принадлежащие собственнику объекты: дом, гараж, баня и т. д. Право собственности на земельный участок прекращается с момента фиксации этого факта в ЕГРН. Земля перейдёт в собственность региона или муниципального образования.