С 15 декабря в Туле стартуют новогодние робоЁлки

Туляков приглашают на новогодние робоЁлки в парк роботов и технологий «Сфера будущего». Они начнут работать с 15 декабря.

Посетители смогут окунуться в сказочное интерактивное представление с увлекательной программой, где все персонажи — настоящие роботы. Они преобразятся в помощников Деда Мороза, подвижных танцоров, воришек и шутников.

Также посетители увидят шоу молний, покатаются на виртуальных снежных горках, посмотрят новогоднюю сказку в сферическом кинотеатре.

В мультимедийной зоне можно будет поиграть в занимательные зимние игры: сразиться со снеговиками на интерактивной стене, покататься на сноуборде, потанцевать с ёлочкой под новогодние песни.

Всех маленьких гостей ждут сладкие подарки от робота. Новогодняя программа рассчитана на 2,5 часа.

Записаться можно по телефону +7 (902)695−55−20 или оставить заявку на сайте fabfuture.ru.

Парк роботов и технологий находится на территории парка «Патриот Тула» (ул. Рязанская 25/4, павильон № 3).