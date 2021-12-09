новости
новости
Регистрация
С 15 декабря в Туле стартуют новогодние робоЁлки
Фото предоставлено организаторами.

С 15 декабря в Туле стартуют новогодние робоЁлки

Все персонажи – настоящие роботы.

Туляков приглашают на новогодние робоЁлки в парк роботов и технологий «Сфера будущего». Они начнут работать с 15 декабря.

Посетители смогут окунуться в сказочное интерактивное представление с увлекательной программой, где все персонажи — настоящие роботы. Они преобразятся в помощников Деда Мороза, подвижных танцоров, воришек и шутников.

Также посетители увидят шоу молний, покатаются на виртуальных снежных горках, посмотрят новогоднюю сказку в сферическом кинотеатре.

В мультимедийной зоне можно будет поиграть в занимательные зимние игры: сразиться со снеговиками на интерактивной стене, покататься на сноуборде, потанцевать с ёлочкой под новогодние песни.

Всех маленьких гостей ждут сладкие подарки от робота. Новогодняя программа рассчитана на 2,5 часа.

Записаться можно по телефону +7 (902)695−55−20 или оставить заявку на сайте fabfuture.ru.

Парк роботов и технологий находится на территории парка «Патриот Тула» (ул. Рязанская 25/4, павильон № 3).

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:08 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
робоелкироботы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пьяный боксер убил инвалида под Тулой: обвиняемого на 11 лет отправили в колонию строгого режима
Пьяный боксер убил инвалида под Тулой: обвиняемого на 11 лет отправили в колонию строгого режима
Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации
Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.