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В тульских колониях изменились правила проведения длительных свиданий
Фото: m.123ru.net

В тульских колониях изменились правила проведения длительных свиданий

Увидеться с осужденным родственники смогут только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за двое суток.

В УФСИН России по Тульской области изменились правила посещения пенитенциарных учреждений гражданами, прибывшими на длительные свидания. Теперь им необходимо иметь при себе оригинал справки с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до начала свидания.

Также понадобится справка об эпидемиологическом окружении и отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение 14 дней. Получить её можно в поликлинике по месту жительства. На входе нужно будет пройти контроль: при обнаружении признаков ОРВИ в предоставлении свидания будет отказано.

Во время свидания у родственников и осужденного будет ежедневно измеряться температура тела и проводиться медосмотр на наличие симптомов ОРВИ. При посещении мест общего пользования осужденные и их родственники обязаны соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки.

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9 декабря, в 07:42 +1
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