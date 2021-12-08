В Туле муж наркоторговки выстрелил из ракетницы в сотрудников ГИБДД

Дома у супругов нашли более килограмма смеси с мефедроном и «наркотические конструкторы».

Недавно в Скуратово сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находилась 18-летняя девушка. Она вела себя неадекватно, поэтому инспекторы предложили ей сдать тест на наркотики.

Внезапно супруг подозреваемой, который находился на пассажирском сиденье, выстрелил в сторону полицейских из самодельной ракетницы. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан.

При досмотре в автомобиле сотрудники Госавтоинспекции нашли и изъяли полимерные пакеты со смесью, содержащей мефедрон, общей массой 1 килограмм 30 граммов.

«В дальнейшем в гараже, принадлежащем супругам, был обнаружен так называемый «конструктор» для изготовления наркотического средства: специальное оборудование и химикаты, которых хватило бы для производства свыше килограмма мефедрона. Кроме того, оперативниками найден тайник с еще одним «конструктором», которым сообщники не успели воспользоваться», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.