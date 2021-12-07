В Тульской области к 2024 году планируют догазифицировать 17 тысяч домов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Первый замгубернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провёл заседание штаба по обеспечению и развитию газоснабжения и газификации.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов доложил, что по программе развития газоснабжения и газификации Тульской области с 2021 по 2025 гг. планируется строительство 167 межпоселковых газопроводов к 272 населенным пунктам в 19 муниципалитетах. Их общая протяженность составит 652 км.

Также будет построено 668 км внутрипоселковых сетей, что позволит газифицировать более 13 тысяч домовладений. Планируется реконструировать и переоснастить 11 газораспределительных станций и построить 10 газопроводов от них.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что в регионе ведется ускоренная догазификация домовладений в газифицированных населенных пунктах. Без привлечения средств граждан необходимо построить подводящие газопроводы до границ участков 17 тысяч домовладений в 916 населенных пунктах. Сформирован план-график проведения этих работ до 2024 года.

В Тульской области действуют меры социальной поддержки отдельных категорий жителей для компенсации расходов на приобретение и установку внутриквартирного газового оборудования. Валерий Шерин поручил пересмотреть формат и объем этой поддержки в рамках социальной догазификации.

– Нам удалось провести эффективную работу и выполнить запланированные мероприятия в срок. В 2022 году также предстоит значительное число проектов, в том числе крупных инфраструктурных, которые имеют важнейшее значение для развития региональной экономики и комфорта жителей, – подчеркнул он.