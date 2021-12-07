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Мэр Ольга Слюсарева: «Туляки проявили беспримерное мужество и не сдали город врагу»

Мэр Ольга Слюсарева: «Туляки проявили беспримерное мужество и не сдали город врагу»

В Туле прошли мероприятия в честь 80-летия обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны и 45-летия присвоения высокого звания «город-герой».

7 декабря руководители города Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев возложили цветы к обелиску городу-герою Туле. В мероприятии приняли участие ветераны, школьники, жители. Присутствующие почтили минутой молчания погибших в боях.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева:

— Наш город во все времена был надежным щитом на подступах к столице Родины. 80 лет назад, в такие же морозные дни, жители Тулы — женщины, старики, подростки — все, кто не подлежал призыву, как один встали на защиту города. Проявляя беспримерное мужество и стойкость духа, они 45 дней сдерживали натиск фашистов и не сдали оружейную столицу, — сказала мэр Тулы Ольга Слюсарева. — На это были брошены все силы. Горожане сооружали баррикады и противотанковые заграждения. Ветераны-оружейники на допотопном оборудовании, которое осталось после эвакуации тульских заводов, наладили выпуск оружия и ремонт орудий и танков. Город не только смог выстоять, но и дал достойный отпор врагу. Европейские города сдавались фашистам за считанные дни, а Тула стала для них неприступным бастионом. Мы гордимся тем, что по нашим улицам никогда не ступала нога завоевателя.

Затем состоялась церемония вручения медалей «Юный патриот города-героя Тулы».

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев подчеркнул, что почетное звание «города-героя» было присвоено Туле за проявленные стойкость и героизм в годы Великой Отечественной войны. Тульская оборонительная операция имела важное стратегическое значение в битве за Москву. Бойцы удерживали врага на подступах к городу больше месяца. Это притормозило наступление на столицу и стало одним из переломных моментов начала войны. И важно помнить об этом подвиге.

45 лет назад 7 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР оружейной столице было присвоено почетное звание «город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда». А 17 января 1977 года в наш город прибыл генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, который собственноручно прикрепил звезду к тульскому знамени. Депутаты Тульской гордумы, которые были очевидцами тех событий, поделились воспоминаниями.

— Это одно из выдающихся событий в истории Тулы, — говорит Владимир Абакумов, депутат Тульской городской Думы, — Я тогда был студентом второго курса Тульского политехнического института. Для многих, в том числе и для меня, было неожиданностью, что появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Туле звания «город-герой». В 1966 году Тула уже была награждена Орденом Ленина, а Указ вызвал всеобщее воодушевление. А когда в январе 1977 года в Тулу приехал генсек Леонид Ильич Брежнев, не ожидали, что в нашем городе состоится событие такого масштаба. Мы сдавали сессию, и в этот день двоек студентам не ставили. Нас активно привлекали к уборке города. Зима была снежная, мы убирали площадь Ленина. Все прильнули к телевизорам, когда шла прямая трансляция вручения звезды. Вспоминали слова Жукова, что при обороне Москвы Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль. Прошло уже 45 лет, но я как сейчас помню, как мы стояли на проспекте Ленина, как встречали автомобили, где ехали почетные гости, как потом несколько дней мы это обсуждали.

— День был знаменательный для меня, для студентки. Было очень радостно, что нашему любимому городу присвоили это почетное звание, — вспоминает Инна Шевелева, депутат Тульской городской Думы. — День был очень морозный. Я помню, мы вышли на проспект Ленина, стояли с флажками и ждали приезда Леонида Ильича Брежнева. Несмотря на мороз, на улице было очень много народа. Все ликовали! К сожалению, мне не удалось побывать в драмтеатре, где проходила церемония, но даже на улице люди радовались, звучала музыка. На мой взгляд, абсолютно заслуженно Тула удостоена звания героя. Потому что вклад, который внесли туляки — защитники города и труженики тыла — огромен. Мы гордимся тем, что живем в городе-герое!

— В 1976 году я закончил институт и пришел работать в Конструкторское бюро приборостроения, — вспоминает депутат Владимир Ростовцев. — В ноябре уехал в командировку в Ковров. И тут по телевизору сообщили, что Туле присвоено высокое звание города-героя. Все очень обрадовались, начали поздравлять. В день визита Брежнева в Тулу был мороз под 30 градусов. Нас посадили в автобус и повезли встречать делегацию. Всех расставили на площади рядом с памятником Ленину, площадь тогда располагалась в районе нынешнего «Утюга». Охрана была серьезная, предупреждали, чтобы чужих людей не пускали в свои ряды. Стояли долго, замерзли. Помню, как одна за одной проехали три черных Волги — проверяли дорогу. Под одной из них качнулся люк на дороге. Тут же со стороны ул. Фр. Энгельса приехала аварийная машина, люк заварили. Спустя 10−15 минут подъехал кортеж. Из машины вышел Леонид Ильич с корзиной цветов в руках. Возложил цветы к памятнику Ленина и быстро уехал. Мы видели его с расстояния метров пятидесяти. Зимняя шапка, пальто. После его отъезда нам сообщили, что можно расходиться.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:50 −5
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