В ДК «Ясная Поляна» покажут фильм «Искание. Малоизвестная страница жизни Льва Толстого»

Это картина о юности Льва Толстого, его учебе в Казанском университете и начале его преображения из подростка в талантливого писателя и философа. В его основу легли труды литературного краеведа Ефима Бушканца. На экране показаны редкие архивные документы, газетные статьи тех лет и воспоминания товарищей писателя по Казанскому университету.



Съемки основного фильма проходили в доме Горталова, в котором жила семья Толстых с 1841 по 1845 годы, в селе Паново, где юный Толстой готовился к вступительным испытаниям, а также в Казанском университете, который по ряду причин так и не окончил молодой граф.

В них принимали участие литературовед и писатель Павел Басинский, доктор филологических наук Лия Бушканец, руководитель отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета Эльмира Амерханова, преподаватель Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Залина Загидуллина, каллиграф Дарина Венедиктова, актеры Татарского государственного театра имени К. Тинчурина.

Специально для съемок были изготовлены мундиры студентов Императорского казанского университета и преподавателей времен Льва Толстого.



Посетить показ можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Дети и подростки до 18 лет могут посетить показ без QR-кода.