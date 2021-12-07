В ДК «Ясная Поляна» покажут фильм «Искание. Малоизвестная страница жизни Льва Толстого»
9 декабря в 12.00 документальный фильм представят его создатели — режиссеры Вячеслав Иванчук и Мария Стремина. Вход свободный.
Это картина о юности Льва Толстого, его учебе в Казанском университете и начале его преображения из подростка в талантливого писателя и философа. В его основу легли труды литературного краеведа Ефима Бушканца. На экране показаны редкие архивные документы, газетные статьи тех лет и воспоминания товарищей писателя по Казанскому университету.
Съемки основного фильма проходили в доме Горталова, в котором жила семья Толстых с 1841 по 1845 годы, в селе Паново, где юный Толстой готовился к вступительным испытаниям, а также в Казанском университете, который по ряду причин так и не окончил молодой граф.
В них принимали участие литературовед и писатель Павел Басинский, доктор филологических наук Лия Бушканец, руководитель отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки имени
Специально для съемок были изготовлены мундиры студентов Императорского казанского университета и преподавателей времен Льва Толстого.
Посетить показ можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Дети и подростки до 18 лет могут посетить показ без QR-кода.