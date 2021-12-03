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Тульский экзотариум стал призёром национальной премии

Тульский экзотариум стал призёром национальной премии

Премия Russian Event Awards состоялась с 1 по 3 декабря в Ульяновске.

Проект ГУК ТО «Тульский областной экзотариум», подготовленный совместно с ТРО ВООВ «Боевое братство», «Активное долголетие: Тропой натуралистов» занял второе место по мнению жюри престижного мероприятия.
 
Всего в 2021 году на соискание Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 515 проектов из 62 регионов России.
 
Отметим, что первое место в номинации «Лучшее событие для пожилых людей» присуждено не было никому, так как жюри не пришли к единому мнению при выборе лидера между первым музыкально-поэтическим фестивалем «Град в сиреневом венце» (город Торжок), удивившем своей масштабностью, и «Активным долголетием», завоевавшим сердца судей не глобальностью реализации, а оригинальной идеей и несомненной пользой для людей пожилого возраста, и приняли беспрецедентное решение.
 
 
 
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