Тульский экзотариум стал призёром национальной премии

Премия Russian Event Awards состоялась с 1 по 3 декабря в Ульяновске.

Проект ГУК ТО «Тульский областной экзотариум», подготовленный совместно с ТРО ВООВ «Боевое братство», «Активное долголетие: Тропой натуралистов» занял второе место по мнению жюри престижного мероприятия.

Всего в 2021 году на соискание Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 515 проектов из 62 регионов России.

Отметим, что первое место в номинации «Лучшее событие для пожилых людей» присуждено не было никому, так как жюри не пришли к единому мнению при выборе лидера между первым музыкально-поэтическим фестивалем «Град в сиреневом венце» (город Торжок), удивившем своей масштабностью, и «Активным долголетием», завоевавшим сердца судей не глобальностью реализации, а оригинальной идеей и несомненной пользой для людей пожилого возраста, и приняли беспрецедентное решение.