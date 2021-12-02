В Туле по требованию прокуратуры отремонтировали очистные сооружения

Из-за их ненадлежащего состояния канализационные стоки попадали в реку.

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку исполнения компанией «СУ № 155» требований законодательства об охране окружающей среды при эксплуатации канализационных очистных сооружений ЖК «Новая Тула» в деревне Нижняя Китаевка.

Выяснилось, что ранее нарушение правил эксплуатации привело к разливу канализационных стоков на местности и попаданию их в реку Китаевку. После прокурорского вмешательства очистные сооружения были отремонтированы, однако санитарная очистка и обеззараживание сточных вод не проводились.

В пробах воды было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. По постановлениям прокуратуры района организация была привлечена к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов — 170 тысяч рублей.

Кроме того, выполнены работы по перевооружению очистных, повторно проведены пусконаладочные работы, засыпан реагент для очистки сточных вод и механического обезвоживания осадков.