Опасный капремонт в квартире: туляк в суде требует с соседки компенсацию за разрушение стен и потолка

В квартире рушится потолок, по стенам ползут трещины, а экспертиза и суд тянутся почти два года.

Туляк Владимир Одинюк — владелец несчастливой квартиры в доме № 38-а по ул. Тургеневской. В суде он пытается доказать, что причина разрушений в его квартире — капитальный ремонт и самовольная перепланировка, которую устроила его соседка сверху.

Самовольную перепланировку в квартире этажом выше Одинюка подтвердило комиссионное обследование, проведенное тульской ГЖИ еще 2 декабря 2019 года. За это владелице жилья выписали штраф в 2000 рублей. Также она должна была привести свою квартиру в прежнее состояние. Но это требование она так и не исполнила.

Вскоре после завершения соседского ремонта по стенам квартиры Владимира Одинюка поползли трещины, с потолка посыпалась штукатурка, а дверные проемы перекосились. По мнению Одинюка, виной всему — новая бетонная стяжка пола, перегрузившая деревянные перекрытия.

Владимир подал в суд, требуя обязать соседку компенсировать ущерб и устранить нарушения. Но в суде все застопорилось:

— Результаты заключения привлеченных мной экспертов суд не принял во внимание и назначил еще одну экспертизу, которая, к слову, обошлась в два раза дороже, — рассказывает Владимир. — В первой экспертизе говорилось, что именно перепланировка стала причиной разрушения в моей квартире. Также эксперты подсчитали причиненный мне ущерб.

Эксперты же, привлеченные по решению суда, заявили: причиной разрушения стал физический износ несущих конструкций и отделочных покрытий, а капремонт в квартире сверху ни при чем. Сумму ущерба им определить не удалось.

7 декабря 2020 года суд отказал Владимиру в удовлетворении иска. Но мужчина обжаловал решение. До сих пор никакого итога нет.

— Мои судебные скитания длятся с сентября 2019 года. В июле 2021 года было решено провести еще одну экспертизу, в определении установлен срок — до 1 августа. Но ни в сентябре, ни сейчас заключение не готово. Квартиру уже продали, а разрушения все продолжаются, — рассказывает Владимир.

Пока на помощь туляку приходит только управляющая компания, составляя акты новых разрушений. Последние были зафиксированы 30 августа и 15 сентября.