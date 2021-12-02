Тульский областной суд отпустил экстремистов: «врио Президента СССР» и его зам остались на свободе

2 декабря Тульский областной суд рассмотрел апелляцию по делу «граждан СССР», обвиняемым в экстремистской деятельности. Напомним, по мнению следствия, они состояли в запрещенной в России организации «СССР» и вовлекали в ее деятельность новых участников, распространяли ее идеологию.

Специальный репортаж о «гражданах вечно живого Союза» читайте здесь.

Ранее 61-летний Сергей Подчуфаров и 49-летний Олег Воронцов получили три года лишения свободы. Сегодня суд изменил приговор — мужчинам заменили наказание на условное с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.

Напомним, тульские «сссровцы» были арестованы летом прошлого года: им предъявили обвинение в участии в деятельности организации, признанной экстремистской. По версии правоохранительных органов, обвиняемые состояли в «Союзе Славянских Сил Руси». Зная, что организация была признана экстремистской, они продолжали ее деятельность на территории Тульской области.