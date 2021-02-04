Тулячка сделала ремонт с перепланировкой в квартире, и теперь соседи боятся обрушения дома

В квартире этажом ниже сейчас рушится потолок и трескаются стены. Однако суд отказал ее владельцу в иске к соседке.

Владимир Одинюк – собственник квартиры в доме №38-а по ул. Тургеневской. Дом, несмотря на свой солидный возраст (построен он в 1928 году) весьма крепок... был, пока в квартире на 2-м этаже в 2019 году не появилась новая владелица.

Женщина решила сделать из скучной почти столетней квартиры современную студию и затеяла масштабный ремонт, для чего привлекла гостей из Средней Азии. Ребята в июле 2019 года резво принялись за работу. Они снесли часть внутренних перегородок и объединили комнату с кухней, а в санузле поставили новые стены – из пеноблоков, увеличив в результате нагрузку на несущие конструкции. Но, как оказалось, это всё цветочки по сравнению с более масштабными работами: на деревянные перекрытия по всей площади квартиры залита керамзитобетонная стяжка.

В итоге общая нагрузка с тонны увеличилась до семи.

– Первые разрушения я обнаружил 29 июля на кухне. В середине августа 2019 года появились перекосы межкомнатных дверей. Двери перестали закрываться, в комнатах на обоях появились складки, а с потолка стали отваливаться куски. В одной из комнат потолок закрыт пластиковыми панелями, так они тоже пошли волной из-за перекоса. То есть фактически создалась аварийная ситуация с разрушением стен и обрушением потолка, – рассказывает Владимир Одинюк.

Мужчина обратился в управляющую компанию ООО «Строй МАКС». Ее сотрудники в присутствии Владимира, владелицы «проблемной квартиры» и еще одной жительницы дома 5 и 21 августа акты о разрушении в его квартире. Оба документа показывают разрушения в динамике.

– В акте от 5 августа 2019 года имеется запись, что разрешительные документы на проведение работ по частичному демонтажу деревянных внутриквартирных стен и деревянного пола, а также на устройство пеноблоков и бетонирование пола у нее отсутствуют.

Владимир подал заявление в Центральное теруправление по вопросу законности проведения строительных работ в квартире.

В ответе от 2 декабря 2019 года сообщалось, что комиссионное обследование сотрудниками ГЖИ Тульской области установило: перепланировка была самовольной, а значит, незаконной. В отношении собственника жилого помещения возбуждено дело об административном правонарушении и выписан штраф аж на 2000 рублей.

Фото сделано Владимиром в квартире над его в период, когда в ней проводился ремонт.

Теруправление по Центральному району направило в адрес владелицы квартиры требование о приведении самовольно переустроенного жилого помещения в прежнее состояние с соблюдением действующего законодательства.

Но женщина его не исполнила.

Согласно п. в, ч. 2 постановления Правительства РФ от 13.18.2006 №491 любые несущие конструкции являются общей собственностью жителей многоквартирного дома, а значит, изменения в них можно вносить только при наличии согласия остальных собственников. Получить его можно, проведя собрание. Но собрания не было.

– Поэтому мне пришлось обратиться в суд с требованием обязать владелицу переделанной квартиры привести ее в прежнее состояние. Меня поддержали многие соседи и заявили о готовности выступить третьей стороной. Также я просил взыскать с ответчика материальный ущерб в 103 988,08 руб., причиненный моему имуществу в результате незаконного переоборудования, перепланировки помещения в многоквартирном доме и замены деревянного перекрытия на керамзитобетонное.

Отправляясь в суд, Владимир был уверен, что выиграет его, ведь к иску он приложил заключение контролирующих органов и экспертизу. Всё говорило о том, что разрушения в его квартире напрямую связаны с самодеятельностью новой владелицы жилья этажом выше. Но вынесенное по итогам судебного разбирательства решение было иным.

– Результаты заключения экспертов, привлеченных мной, суд не принял во внимание и назначил еще одну экспертизу, которая, к слову, обошлась более чем в два раза дороже, – рассказывает Владимир. – В первой экспертизе говорилось, что именно перепланировка стала причиной разрушения в моей квартире. Также эксперты подсчитали ущерб, нанесенный самовольной перепланировкой. Эксперты же, привлеченные по решению суда, заявили, что причиной разрушения является физический износ материалов несущих конструкций и отделочных покрытий и никак не связаны с работами по капитальному ремонту, перепланировке и переустройству в квартире сверху. Сумму ущерба определить им не удалось.

Дверные рамы теперь перекошены.

Владелица «проблемной» квартиры подала встречный иск к Владимиру и попросила суд узаконить ее самовольную перепланировку. В суд она представила результаты заказанной ею экспертизы: проведенные в ее квартире строительно-монтажные и ремонтные работы признаны соответствующими строительным нормам и правилам; несущая способность междуэтажного перекрытия обеспечена; нарушений прочности, разрушений несущих конструкций здания, нарушений в работе инженерных систем и установленного в нем оборудования, ухудшения сохранности и внешнего вида фасадов, нарушений противопожарных устройств не установлено, а значит, и повреждения в квартире Владимира не связаны с работами по капитальному ремонту, перепланировке и переустройству квартиры над его.

Выслушав стороны, суд решил отказать обеим:

Владимиру Одинюку в иске об обязании соседки привести квартиру в первоначальное состояние и компенсировать материальный ущерб,

владелице квартиры в иске к Владимиру и администрации г. Тулы о сохранении жилого помещения в перепланированном и переустроенном состоянии.

В итоге с Владимира были еще взысканы судебные расходы в 20 560 рублей. Решение суда в окончательной форме было принято 7 декабря 2020 года. Владимир собирается его обжаловать.

Пока же длится тяжба, квартира Владимира продолжает разрушаться. На днях с потолка в комнате рухнул очередной кусок отделки. Возможно, соответствующие органы, со своей стороны, проконтролируют выданные предписания и при необходимости обратятся в суд для обязания исполнить их.