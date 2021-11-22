В Туле на перекрестках повесили камеры, фиксирующие непристегнутый ремень и выключенные фары

Фото из архива Myslo.

Но пока эти функции еще не включили.

В Туле на четырех участках установили новые комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД. Они появились на следующих перекрестках: пр. Ленина и ул. Советская,

ул. Оборонная и Некрасова,

пр. Ленина и ул. Льва Толстого,

ул. Максима Горького и Октябрьская. В данный момент новые камеры выявляют следующие нарушения: превышение установленного скоростного режима,

выезд, на полосу, предназначенную для встречного движения,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора за стоп-линию,

нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части (нарушение рядности и правил перестроения на проезжей части).

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в этих камерах есть техническая возможность фиксировать непристегнутый ремень и выключенные фары. Но пока эти функции еще не работают.

- На сегодняшний момент сотрудниками тульской Госавтоинспекции подобные административные нарушения не фиксируются в связи с организацией тестового режима работы данных комплексов, — добавили в ведомстве.