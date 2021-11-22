новости
новости
Регистрация
В Туле на перекрестках повесили камеры, фиксирующие непристегнутый ремень и выключенные фары
Фото из архива Myslo.

В Туле на перекрестках повесили камеры, фиксирующие непристегнутый ремень и выключенные фары

Но пока эти функции еще не включили.

В Туле на четырех участках установили новые комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД. Они появились на следующих перекрестках:
 
  • пр. Ленина и ул. Советская,
  • ул. Оборонная и Некрасова,
  • пр. Ленина и ул. Льва Толстого,
  • ул. Максима Горького и Октябрьская.
В данный момент новые камеры выявляют следующие нарушения:
 
  • превышение установленного скоростного режима,
  • выезд, на полосу, предназначенную для встречного движения,
  • проезд на запрещающий сигнал светофора,
  • выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора за стоп-линию,
  • нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части (нарушение рядности и правил перестроения на проезжей части).
Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в этих камерах есть техническая возможность фиксировать непристегнутый ремень и выключенные фары. Но пока эти функции еще не работают.
 
- На сегодняшний момент сотрудниками тульской Госавтоинспекции подобные административные нарушения не фиксируются в связи с организацией тестового режима работы данных комплексов, — добавили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:50 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новые камерынарушение ПДД
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ запускает сервис для оплаты транспондеров «Автодор» в ВТБ Онлайн
ВТБ запускает сервис для оплаты транспондеров «Автодор» в ВТБ Онлайн
Тулякам расскажут, как восстановиться после COVID-19
Тулякам расскажут, как восстановиться после COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.