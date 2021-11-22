Фото из архива Myslo.
В Туле на перекрестках повесили камеры, фиксирующие непристегнутый ремень и выключенные фары
Но пока эти функции еще не включили.
В Туле на четырех участках установили новые комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД. Они появились на следующих перекрестках:
- пр. Ленина и ул. Советская,
- ул. Оборонная и Некрасова,
- пр. Ленина и ул. Льва Толстого,
- ул. Максима Горького и Октябрьская.
В данный момент новые камеры выявляют следующие нарушения:
- превышение установленного скоростного режима,
- выезд, на полосу, предназначенную для встречного движения,
- проезд на запрещающий сигнал светофора,
- выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора за стоп-линию,
- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части (нарушение рядности и правил перестроения на проезжей части).
Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в этих камерах есть техническая возможность фиксировать непристегнутый ремень и выключенные фары. Но пока эти функции еще не работают.
- На сегодняшний момент сотрудниками тульской Госавтоинспекции подобные административные нарушения не фиксируются в связи с организацией тестового режима работы данных комплексов, — добавили в ведомстве.
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