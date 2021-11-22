Четыре объекта культурного наследия в усадьбе Поленова ждет реставрация

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В ней приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Открывая встречу, Игорь Щеголев заметил, что в Поленово в полной мере ощущается сила культуры и искусства, очарование русской природы, духовность и самобытность, добрая и уютная атмосфера. Полпред особо подчеркнул значимость того, что сегодня музей в значительной степени ориентирован на работу с детской и молодежной аудиторией.

«Именно в таких достопримечательных местах, в исторических усадьбах, через культуру и искусство молодые люди могут увидеть и осознать достижения предшественников. На это обращал внимание Президент России Владимир Владимирович Путин, — сказал Игорь Щеголев, напомнив, что в Послании Федеральному Собранию глава государства предложил в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление, в том числе музеев в сельской местности, в малых исторических городах.

«Наша сегодняшняя встреча — это начало большой работы по поддержке самого музея и его общественных инициатив», — подчеркнул Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО.

Участники встречи обсудили планы по празднованию 130-летия усадьбы В. Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году.

Ольга Любимова:

«В связи с подготовкой к этим важным датам музею-заповеднику и Попечительскому совету предстоит консолидировать усилия. Одно из важнейших направлений — реставрация Дома Поленова в Москве. Сейчас решается вопрос о выделении финансирования и подготовке проектных работ. Вместе с тем требуется реставрация четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В. Д. Поленова . Это и дом, и флигель, и мастерская, и Троицкая церковь. Совместно с музеем уже проработаны вопросы определения стоимости и этапы проведения проектных и реставрационных работ. Также мы придаем большое значение развитию экспозиционно-выставочной деятельности. Понятно, что к таким крупным датам нам нужны, как минимум, два «хита». На 2024 год запланированы две масштабные выставки — в Государственном Русском музее и в Musee d’art Moderne во Франции».

Алексей Дюмин отметил, что Василий Дмитриевич Поленов — художник, чье имя известно не только в России, но и за ее пределами. Он вёл большую просветительскую и воспитательную работу, организовал детскую школу, любительский театр для детей и в целом внёс большой вклад в развитие русской культуры.

«Музей-заповедник, посвященный его жизни и творчеству, — один из главных культурных центров в регионе. Правительство Тульской области тесно сотрудничает с музеем. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы он развивался, становился современнее, интереснее и привлекал новых посетителей — как жителей, так и гостей области», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что при активном участии Министерства культуры России и лично Ольги Любимовой в историческом центре Тулы создан Музейный квартал. Это уникальное пространство, где наряду с другими филиалами федеральных музеев открылось «Поленовское подворье», аналогов которому сегодня нет в России. Это современный культурно-просветительский центр. Сегодня музей-заповедник «Поленово», как и другие музеи, все более активно выходит на международную арену. В нем реализуются проекты с участием иностранных гостей. Поленовские выставки и тематические творческие встречи проходят в странах Европы и Востока.

Алексей Дюмин поблагодарил Игоря Щеголева за поддержку идеи создания Попечительского совета музея-заповедника.

«Наша общая задача — продолжить развитие и сохранение уникального наследия Василия Дмитриевича Поленова», — подчеркнул губернатор.