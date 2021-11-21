новости
новости
Регистрация
Где в Туле 22 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 22 ноября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 22 ноября с 9.00 электроэнергии не будет в Туле по следующим адресам:

  • п. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29−4, 29 к.1; 11−13−14−15−16-й Горельские пр-ды, 3-й Горельский пр-зд, 29;
  • ул. Смидович, 16, 18, 20-а;
  • п. Трудовой, 138, 139;
  • ул. Ленина, 1−11;
  • ул. Мосина, 9−17 (нечётн.);
  • пер. 1-й Красный;
  • пер. 2-й Красный, 3, 5, 7;
  • ул. Кл. Цеткин, 3−16;
  • Красноармейский пр-т, 19-а;
  • Мясново: 4-й Клинской пр-зд, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9;
  • ул. Курская, 1−61 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 12-а;
  • Демидовская Плотина, 2, 4, 6;
  • ул. К. Маркса, 1.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нет светаТГЭСотключение электроэнергии
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий
С 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.