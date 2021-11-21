Где в Туле 22 ноября отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 22 ноября с 9.00 электроэнергии не будет в Туле по следующим адресам:

п. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29−4, 29 к.1; 11−13−14−15−16-й Горельские пр-ды, 3-й Горельский пр-зд, 29;

ул. Смидович, 16, 18, 20-а;

п. Трудовой, 138, 139;

ул. Ленина, 1−11;

ул. Мосина, 9−17 (нечётн.);

пер. 1-й Красный;

пер. 2-й Красный, 3, 5, 7;

ул. Кл. Цеткин, 3−16;

Красноармейский пр-т, 19-а;

Мясново: 4-й Клинской пр-зд, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9;

ул. Курская, 1−61 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 12-а;

Демидовская Плотина, 2, 4, 6;

ул. К. Маркса, 1.