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Как родители могут с телефона проконтролировать качество питания в тульских школах

Как родители могут с телефона проконтролировать качество питания в тульских школах

Контролирующие органы так же могут вести, в том числе, и дистанционное наблюдение.

Контролировать качество питания школьников в автоматизированном режиме — над такой задачей сейчас работают министерство образования и министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

В пресс-службе правительства рассказали, что каждый день в разделе «Меню дня» на портале «Электронное образование Тульской области» со 2 сентября ежедневно размещается меню и фото контрольного блюда.

Кстати, можно сравнить, как выглядят эти же блюда в других школах.

Также продолжается разработка информационной системы мониторинга и учета школьного питания, которая позволит обеспечить автоматизированное взаимодействие между всеми участниками процесса организации питания школьников: поставщиками, ответственными за питание в школах, родителями, детьми и органами управления образования.

«Внедрение информационных технологий позволят упростить контроль со стороны родителей за питания школьников и тем самым повысить его качество», — отметил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

«С использованием портала „Электронное образование Тульской области“ сотрудники министерства и местных органов управления могут более оперативно проводить ежедневный мониторинг питания в школах», — подчеркнула министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:00 +1
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