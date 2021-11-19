Фото из архива Myslo.
В Туле пройдет фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров»
Общий призовой фонд соревнований – более 30 000 рублей.
28 ноября в Туле пройдет ежегодный фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», на котором выступят лучшие атлеты уличного спорта из 10 областей ЦФО.
Спортсмены будут сражаться в следующих направлениях: брейк-данс баттлы, спидран, воркаут баттлы.
Фестиваль состоится в СК «Новое поколение» с 11.00 до 20.00. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Проект реализуется на средства гранта правительства Тульской области.
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