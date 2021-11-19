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В Туле пройдет фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров»
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров»

Общий призовой фонд соревнований – более 30 000 рублей.

28 ноября в Туле пройдет ежегодный фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», на котором выступят лучшие атлеты уличного спорта из 10 областей ЦФО.

Спортсмены будут сражаться в следующих направлениях: брейк-данс баттлы, спидран, воркаут баттлы.

Фестиваль состоится в СК «Новое поколение» с 11.00 до 20.00. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Проект реализуется на средства гранта правительства Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:32 0
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