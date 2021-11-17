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В Богородицке из-за земляных работ три месяца перекрыта дорога
Фото: vk.com/bogorodick_71 и прокуратуры Тульской области

В Богородицке из-за земляных работ три месяца перекрыта дорога

Подрядчик выполнил укладку трубопровода, а потом «что-то пошло не так».

Богородицкая межрайонная прокуратура проводит проверку по факту публикации в СМИ о том, что возле пересечении ул. Льва Толстого и ул. Коммунаров из-за разрытия уже три месяца перекрыта дорога.
 
На данный момент установлено, что для работ по замене участка водопроводной сети местная администрация заключила муниципальный контракт с ООО «ИнтекоСтройСервис».
 
 
«Однако подрядчик нарушил сроки выполнения работ и не провел земляные работы после укладки трубопровода. При этом орган местного самоуправления своевременно не принял меры к недопущению подобной ситуации. С целью устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
 
В группе «Богородицк подслушано» местные жители пишут, что неделю назад в яме бурлила и текла по улице вода. Из-за этого размыло дорогу и двор дома № 25 по ул. Коммунаров.
 
Кроме того, еще совсем недавно яма была не огорожена и в темное время суток в нее могли провалиться прохожие.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:37 0
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