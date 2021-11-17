В Богородицке из-за земляных работ три месяца перекрыта дорога

Фото: vk.com/bogorodick_71 и прокуратуры Тульской области

Подрядчик выполнил укладку трубопровода, а потом «что-то пошло не так».

Богородицкая межрайонная прокуратура проводит проверку по факту публикации в СМИ о том, что возле пересечении ул. Льва Толстого и ул. Коммунаров из-за разрытия уже три месяца перекрыта дорога.

На данный момент установлено, что для работ по замене участка водопроводной сети местная администрация заключила муниципальный контракт с ООО «ИнтекоСтройСервис».

«Однако подрядчик нарушил сроки выполнения работ и не провел земляные работы после укладки трубопровода. При этом орган местного самоуправления своевременно не принял меры к недопущению подобной ситуации. С целью устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В группе «Богородицк подслушано» местные жители пишут, что неделю назад в яме бурлила и текла по улице вода. Из-за этого размыло дорогу и двор дома № 25 по ул. Коммунаров.

Кроме того, еще совсем недавно яма была не огорожена и в темное время суток в нее могли провалиться прохожие.