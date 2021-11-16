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В Тульской области более 700 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Фото из архива MySlo

В Тульской области более 700 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Такие данные озвучил глава регионального минздрава Дмитрий Марков на оперативном совещании.

На заседании оперштаба по коронавирусу министр отметил, что в Тульской области для пациентов с коронавирусом развернуто 2076, 301 из них – свободна. В последнюю неделю наблюдается снижение количества госпитализаций.

Число пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, пока не изменился – их более 700. Резерв лекарственных препаратов для лечения коронавируса рассчитан на 45 дней. В больницах региона находится 46 тонн кислорода.

Продолжается диспансеризация населения – её прошли около 30 тысяч человек, переболевших ковидом. Планируется, что до конца года общая численность жителей Тульской области, прошедших диспансеризацию, составит 320 тысяч человек.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:36 0
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Дмитрий Марков
Место
Тульская область
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