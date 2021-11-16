Туляк забрал из электрички чужую забытую сумку с нетбуком: возбуждено уголовное дело

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Недавно в дежурную часть транспортной полиции на станции Москва-Савеловская обратился мужчина. Он попросил найти его сумку с нетбуком, которую случайно оставил в электричке, когда выходил на станции Пенягино (Красногорск Московской области).

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен подозреваемый, присвоивший имущество заявителя. Им оказался житель Тульской области 1961 года рождения. Похищенное изъято», — сообщила пресс-служба тульской транспортной полиции.

Следственным отделом ЛО МВД России на станции Москва — Савеловская возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). В отношении подозреваемого избрана мера подписка о невыезде, ведется расследование.