Сколько привитых госпитализировано с коронавирусом в Тульской области?

Об этом рассказали на оперативном совещании у губернатора.

Уровень заболеваемости ковидом в регионе остаётся на высоком уровне, хотя количество заболевших снижается. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, это показывает эффективность принятых мер.

Об эпидобстановке за прошедшую неделю доложил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев.

В области зарегистрировано 8640 случаев ОРВИ, что соответствует уровню предыдущий недели и укладывается в эпидпорог по данному времени года.

Среди взрослых цифра выше эпидемического порога на 73%. В Туле за неделю ОРВИ заболели 3866 человек, это на 56% выше эпидпорога. Среди взрослых порог по заболеваемости превышен на 134%, это вызывает опасения. Среди детей 7−14 лет заболеваемость выше порога на 8%. В других группах цифры на приемлемом уровне.

Сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничными пневмониями. Неделей ранее было 483 случая, сейчас — 574.

1879 случаев ковида зафиксировано за неделю среди туляков. Это примерно на уровне предыдущей недели, замечен незначительный рост заболеваемости среди детей старше 7 лет. В остальных возрастных группах роста COVID-19 нет. Ковид регистрировался во всех муниципальных образованиях региона.

Единичные случаи ковида зафиксированы в 17 школах региона, групповых заболеваний нет.

По словам Ломовцева, за 1,5 месяца 1697 человек в регионе госпитализированы с тяжёлыми формами ковида, из них только 28 были ранее привиты (1,5%).

- Прививки сильно влияют на исход заболевания, — отметил Ломовцев.