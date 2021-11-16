новости
новости
Регистрация
Житель Суворова получил 10 месяцев за использование банки с водкой в качестве оружия
Изображение cocoparisienne с сайта Pixabay

Житель Суворова получил 10 месяцев за использование банки с водкой в качестве оружия

Мужчина ударил свою подругу емкостью с алкоголем по голове.

В Суворове Тульской области мировой суд вынес приговор местному жителю. Гражданину Шепелеву вменяли ч.2 ст. 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
 
В июле этого года Шепелев поссорился со своей знакомой. Мужчина взял со стола банку, в которой было 200 граммов водки, и ударил потерпевшую емкостью по голове.
 
«В результате женщина получила ушибленную рану правой теменной области волосистой части головы, которая повлекла кратковременное расстройство здоровья и квалифицируется как причинивший легкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.
 
Приговором мирового судьи мужчине назначено 10 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:45 0
Другие статьи по темам
Событие
приговоркриминалпроисшествия
Место
Тульская областьСуворовский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Баженова в Туле сбили пенсионера на велосипеде
На ул. Баженова в Туле сбили пенсионера на велосипеде
Почему QR-код все равно нужен тулякам, даже если Указ губернатора — не федеральный закон
Почему QR-код все равно нужен тулякам, даже если Указ губернатора — не федеральный закон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.