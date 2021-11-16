Житель Суворова получил 10 месяцев за использование банки с водкой в качестве оружия

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Мужчина ударил свою подругу емкостью с алкоголем по голове.

В Суворове Тульской области мировой суд вынес приговор местному жителю. Гражданину Шепелеву вменяли ч.2 ст. 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В июле этого года Шепелев поссорился со своей знакомой. Мужчина взял со стола банку, в которой было 200 граммов водки, и ударил потерпевшую емкостью по голове.

«В результате женщина получила ушибленную рану правой теменной области волосистой части головы, которая повлекла кратковременное расстройство здоровья и квалифицируется как причинивший легкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

Приговором мирового судьи мужчине назначено 10 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.