«Накажи автохама»: обгон автогрейдера едва не закончился лобовым ДТП

Александр прислал в редакцию Myslo кадры с видеорегистратора своего авто. На них видно, как во время обгона водитель автомобиля Lifan едва не спровоцировал лобовое столккновение.

«Чуть не попал в ДТП. Запись сделана в городе Алексин, на улице Ломоносова, 8 ноября 2021, в 8:40. Хорошо что скорость была небольшая и успел затормозить, а у водителя Lifan с госномером, предположительно, Т568КХ71, хватило ума уйти на обочину», - пояснил автор видео.