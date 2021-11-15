«Просто выкопали ямы и залили цементом»: туляки жалуются на новую спортивную площадку возле школы

Фото из группы «ВКонтакте» «т а к и ж и в ё м».

– Последние турники и лесенки были демонтированы весной, а футбольное поле уже давно без ворот (они, кстати, валяются во дворе учебного заведения). Остались только баскетбольные кольца. Забор поломан, а освещения почти никогда не было, — так школьники ЦО № 24 описывали спортплощадку, расположенную на территории их учебного заведения.

В управлении образования администрации Тулы обещали отремонтировать резиновое покрытие до 15 сентября, а также установить новое оборудование до 31 октября .

Вроде бы все обещания выполнены, площадку сдали. Но школьники недовольны. В тульской группе «ВКонтакте» « т а к и ж и в ё м » опубликованы фото благоустроенной территории. По мнению активистов, площадка непригодна для занятий спортом, и вот почему:

слишком большой диаметр перекладин, из-за чего обхватить рукой и висеть на них очень трудно (особенно ребенку). Смысл турника теряется.

Нет никакого покрытия, лишь выкопали ямы и залили цементом. Теперь там просто грязь.

Больше грязи. Даже там, где ее не было. Например, у новых ворот.

В посте администратор группы призывает сделать для школьников достойную площадку.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. По информации управления образования, «на установленное спортивное оборудование имеются паспорта и сертификаты соответствия ГОСТ Р»:

– Установленное спортивное оборудование предназначено для пользователей в возрасте 6−14 лет (футбольные ворота – от 6 лет, турникет с лестницей – от 12 лет, брусья – от 14 лет, лабиринт для проведения уроков ОБЖ – от 14 лет).

Также в целях дальнейшего благоустройства территории стадиона планируется в 2022 году произвести работы по устройству резинового покрытия на территории, где в настоящее время установлено оборудование, закупить и установить дополнительное оборудование, предназначенное для детей до 14 лет, установить сетку по периметру ограждения.

В настоящее время администрацией центра образования ведется работа по подготовке дефектного акта для дальнейшей подготовки проектно-сметной документации на устройство резинового покрытия.