Фото из архива MySlo
Статистика по COVID-19 за сутки: в Тульской области – 269 заражений и 15 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
За последние сутки в Тульской области зафиксировано 269 новых случаев коронавируса. 259 пациентов полностью выздоровели, 15 – скончались.
За всё время пандемии ковидом заразились 63562 жителя Тульской области. 55349 из них успешно победили болезнь. Зарегистрировано 3676 летальных исходов.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.
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