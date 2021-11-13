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Статистика по COVID-19 за сутки: в Тульской области – 269 заражений и 15 смертей
Фото из архива MySlo

Статистика по COVID-19 за сутки: в Тульской области – 269 заражений и 15 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в Тульской области зафиксировано 269 новых случаев коронавируса. 259 пациентов полностью выздоровели, 15 – скончались.

За всё время пандемии ковидом заразились 63562 жителя Тульской области. 55349 из них успешно победили болезнь. Зарегистрировано 3676 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.

Сюжет: Коронавирус
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