В Туле тракторист украл 400 литров солярки

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Тульские полицейские установили подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, 41-летний житель Киреевского района, работающий трактористом-механизатором на одном из предприятий региона, похитил 400 литров дизельного топлива.

Предположительно, умысел на кражу у мужчины возник внезапно, когда он поехал заправлять вверенную ему технику. Вор был задержан и признался в содеянном. В отделении полиции «Ильинское» проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.