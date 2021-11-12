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В Туле тракторист украл 400 литров солярки
Злоумышленник задержан и признался в содеянном.
Тульские полицейские установили подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, 41-летний житель Киреевского района, работающий трактористом-механизатором на одном из предприятий региона, похитил 400 литров дизельного топлива.
Предположительно, умысел на кражу у мужчины возник внезапно, когда он поехал заправлять вверенную ему технику. Вор был задержан и признался в содеянном. В отделении полиции «Ильинское» проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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