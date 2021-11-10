Тульский минздрав объяснил низкие темпы вакцинации от ковида

В ведомстве заявили, что это связано с большим охватом привитых.

Ранее глава минздрава Михаил Мурашко назвал Тульскую область в числе регионов, где удельные темпы вакцинации находятся на крайне низком уровне.

Тульский минздрав объяснил, что это связано с большим охватом привитых. На сегодня первым компонентом вакцинированы более 670 тысяч человек, вторым — более 622 тысяч. Привито 55% взрослых жителей, что выше, чем в целом по стране. По охвату вакцинацией регион занимает 19-е место в РФ. С учетом переболевших жителей иммунная прослойка в регионе уже превышает 70%.

Ежедневно в регионе первым компонентом прививаются 1,5−2 тысячи человек. Для сравнения, в июле это число достигало 10 тысяч.

- Этого темпа достаточно, чтобы до конца года достичь 80% уровня вакцинации жителей региона, который необходим для формирования коллективного иммунитета от коронавируса, — сказали в пресс-службе минздрава Тульской области.