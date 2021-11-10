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Прокуратура потребовала привести в порядок туалеты в школах Венева

Прокуратура потребовала привести в порядок туалеты в школах Венева

Сейчас состояние уборных настолько ужасно, что многие дети элементарно не могут сходить в туалет и вынуждены терпеть до дома.

Прокуратура Веневского района Тульской области провела проверку после публикации в Myslo обращения родителей учеников центра образования № 2 имени маршала В. И. Чуйкова в Веневе по поводу состояния туалетов в учебном заведении.

Установлено, что в нарушение действующих санитарных правил в санитарных узлах для мальчиков 3-го этажа чаши имеют дефекты, затрудняющие проведение обработки, не подведена горячая вода к умывальникам, в туалетных кабинах не установлены двери, отсутствуют мусорные ведра, не все кабины оснащены держателями для туалетной бумаги.

Нарушения санитарных норм выявлены и в МОУ «Веневский центр образования № 1 имени И. И. Мусатова», что выразилось в отсутствии в отдельных санитарных узлах мыла, бумажных полотенец, туалетной бумаги. Ежедневная влажная уборка в учебных кабинетах, лестничных пролетах, которая должна проводиться с применением дезинфицирующих средств, осуществляется некачественно (обнаружено скопление пыли), нет графика проведения генеральных уборок в помещениях общеобразовательного учреждения.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура Веневского района внесла директорам школ и председателю Комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район представления. Фактическое устранение нарушений санитарных норм в образовательных учреждениях находится на контроле прокурора Веневского района.

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:46 +1
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