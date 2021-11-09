В Туле проверили, как автобусы и маршрутки соблюдают расписание

Рейды проходят еженедельно в часы пик – утром с 7.30 до 10.00, вечером – с 17.00 до 19.00. Одна из таких проверок состоялась утром 9 ноября на остановке «Ул. Металлистов». На рейд пригласили и журналистов.

Специалисты проверяли не только соблюдение расписания, но и заполняемость салонов транспортных средств. Говорят, чтобы проверка была максимально объективной, ее нужно проводить в течение 45 минут или часа.

Также транспортники следили, соблюдают ли водители масочный режим. Если нет, нарушителя ждет дисциплинарное взыскание.

Андрей Игнатов, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству:

Андрей Игнатов - Для улучшения транспортного обслуживания населения, а также для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции по поручению главы администрации Тулы принято решение о необходимости увеличения числа пассажирского транспорта.

Так, в октябре на маршруты регулярных перевозок были выпущены дополнительно 13 единиц транспорта. В ноябре планируется поставить еще 8 автобусов.

- Рейдовые мероприятия позволяют оценить наполняемость салонов, чтобы в оперативном порядке решить вопрос перераспределения пассажиропотока за счет увеличения объема выпуска транспорта, - заявил Игнатов.

Стандартное отклонение от графика для водителей составляет не более двух минут. Андрей Игнатов рассказал, что нарушения есть, но они не системные. Это связано, в основном, либо с поломкой транспорта, либо с болезнью водителей.

- В октябре 12 водителей «Тулгорэлектротранса» в один день заболели ковидом. Своевременно заменить их было достаточно сложно. Если брать ситуацию в целом, нехватка маршрутов в вечернее время является одной из самых острых в работе общественного транспорта.

Часто пассажиры жалуются на работу коммерческого маршрута №51.

По нему сейчас идет серьезная работа, перевозчик приобрел семь автобусов, оформляются разрешительные документы.

Есть проблемы по вечернему выпуску маршруток №32, 58, 30.

- В условиях пандемии и из-за нехватки водителей перевозчикам было сложно выполнять расписание. Но сейчас эта работа налаживается - идет увеличение транспортных средств, в ближайшее время вопрос закроется полностью, - заверил Андрей Игнатов.

Куда пожаловаться?

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы создана горячая линия по вопросу работы автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. Водители нарушают ПДД, не соблюдают расписание движения? Сообщайте по тел. (4872) 55-64-73 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00).

Кроме того, в каждом транспортном средстве указан номер телефона перевозчика, по которому можно также пожаловаться на работу транспорта.

Друзья, расскажите, какие маршруты чаще всего не соблюдают расписание? В какие часы проблематично уехать?