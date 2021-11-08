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Синоптики предупредили туляков о мокром снеге и гололедице

Синоптики предупредили туляков о мокром снеге и гололедице

Сложные погодные условия в регионе ожидаются уже завтра.

9 ноября в Туле ожидаются снег с дождем. Такой прогноз дали синоптики. На дорогах возможна гололедица. Также завтра будет сильный ветер — 7−12 м/с, местами порывы достигнут 12−17 м/с.

Днем воздух прогреется всего-лишь до +3 градусов.

В целом же, такая погода будет господствовать на территории всей Центральной России. Синоптики предупреждают: вторник может стать настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:20 +3
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