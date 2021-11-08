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В Туле пьяный водитель сбил нетрезвого пешехода

В Туле пьяный водитель сбил нетрезвого пешехода

К счастью, обошлось без серьезных травм.

Вечером 6 ноября на ул. Гайдара в Туле 40-летний водитель Opel Astra сбил 41-летнего пешехода. ДТП произошло во дворе дома, у пострадавшего было установлено состояние опьянения.
 

«В результате ДТП пешеход получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель Opel отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», — сообщила региональная Госавтоинспекция.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:44 +4
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