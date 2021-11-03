Александр Ломовцев: «ОРВИ концентрируется в Туле среди взрослого населения»

На заседании регионального оперштаба глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал об эпидобстановке в регионе.

За три дня было зарегистрировано 6437 случаев ОРВИ, что ниже аналогичного периода прошедшей недели на 9%.

– По-прежнему ОРВИ концентрируется в Туле и среди взрослого населения, — отметил Ломовцев.

За указанный период в областной столице ОРВИ заболели 3003 человека. Этот показатель на 10% выше эпидпорога.

Лабораторно подтвержденного гриппа в Тульской области нет.

Сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией — около 400 случаев за три дня.

– Мы рассчитываем, что этот показатель останется высоким, но так же, как и заболеваемость, стабилизируется и прекратит расти, — отметил Александр Ломовцев.

По его словам, в регионе на фоне высокого уровня тестирования наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

Роспотребнадзор за выходные и три нерабочих дня проверил 173 объекта, возбуждено 43 дела об административных правонарушениях. В четырех случаях судами вынесено решение о приостановлении деятельности.