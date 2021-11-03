новости
новости
Регистрация
Александр Ломовцев: «ОРВИ концентрируется в Туле среди взрослого населения»

Александр Ломовцев: «ОРВИ концентрируется в Туле среди взрослого населения»

В регионе по-прежнему превышен эпидпорог заболеваемости.

На заседании регионального оперштаба глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал об эпидобстановке в регионе.

За три дня было зарегистрировано 6437 случаев ОРВИ, что ниже аналогичного периода прошедшей недели на 9%.

– По-прежнему ОРВИ концентрируется в Туле и среди взрослого населения, — отметил Ломовцев.

За указанный период в областной столице ОРВИ заболели 3003 человека. Этот показатель на 10% выше эпидпорога.
 

Лабораторно подтвержденного гриппа в Тульской области нет.

Сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией — около 400 случаев за три дня.

– Мы рассчитываем, что этот показатель останется высоким, но так же, как и заболеваемость, стабилизируется и прекратит расти, — отметил Александр Ломовцев.

По его словам, в регионе на фоне высокого уровня тестирования наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

Роспотребнадзор за выходные и три нерабочих дня проверил 173 объекта, возбуждено 43 дела об административных правонарушениях. В четырех случаях судами вынесено решение о приостановлении деятельности.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области невакцинированным пенсионерам порекомендовали уйти на самоизоляцию
Жизнь Тулы и области
В Тульской области невакцинированным пенсионерам порекомендовали уйти на самоизоляцию
сегодня, в 15:23, 21 513 0
Алексей Дюмин: «Я сделал ревакцинацию, к чему и призываю всех жителей!»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Я сделал ревакцинацию, к чему и призываю всех жителей!»
сегодня, в 15:17, 53 603 -4
На рабочее место по QR-коду: глава тульского минздрава предложил провести проверки на предприятиях
Жизнь Тулы и области
На рабочее место по QR-коду: глава тульского минздрава предложил провести проверки на предприятиях
сегодня, в 14:53, 36 1493 -7
Официально: в Тульской области не будут продлевать нерабочие дни
Жизнь Тулы и области
Официально: в Тульской области не будут продлевать нерабочие дни
сегодня, в 14:41, 33 4649 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:02 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
РоспотребнадзорОРВИзаболеваемость
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Торговые центры в Тульской области откроются, но у посетителей спросят QR-коды
Торговые центры в Тульской области откроются, но у посетителей спросят QR-коды
На рабочее место по QR-коду: глава тульского минздрава предложил провести проверки на предприятиях
На рабочее место по QR-коду: глава тульского минздрава предложил провести проверки на предприятиях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.