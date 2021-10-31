новости
новости
Регистрация
Бёхово присвоили статус «Самая красивая деревня России»

Бёхово присвоили статус «Самая красивая деревня России»

Торжественная церемония состоялась 30 октября.

Бёхово приняли в члены Ассоциации «Самые красивые деревни России», которая объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием.

Президент Ассоциации Александр Мерзлов отметил:
 

- Мы рады поздравить местное население, сотрудников музея В. Д. Поленово, с которым мы давно сотрудничаем, местные администрации, которые нас поддержали. Мы надеемся, что благодаря нашему бренду станет возможно и дальше повышать качество жизни населения, развивать туристический потенциал села, — цитирует Мерзлова «Заокский вестник».

Глава Заокского района Елена Глазунова:

- Я хочу поблагодарить сотрудников музея В. Д. Поленова, особенно Наталью Грамолину и Наталью Поленову, благодаря которым во многом сохранен исторический вид пейзажей деревни и истинный дух русской деревни. Мы обязаны сохранить и развить это наследие. Уверена, что мы войдем в Туристическую карту Тульской области.

Глава районной администрации Александр Атаянц уверен:

- Русская деревня — уникальное явление! И, конечно, его надо сохранять. Урбанизация, к сожалению, вынудила потерять много замечательных традиций. Село Бёхово необходимо сохранить в том виде, в котором оно есть. Мы видим немалый интерес и к сельскому туризму. Ведь сельский туризм — это модно и интересно, это мировой тренд. Экспедиция делает большое и доброе дело, она обогащает туристический атлас России новыми маршрутами. В Тульской области много таких жемчужин, и нам важно показать всю их красоту. Спасибо всем, кто участвует в этом замечательном деле.

 

Бёхово — одна из жемчужин Заокского района. Населенный пункт является частью заповедника выдающегося русского художника В. Д. Поленова. Именно здесь находится кладбище, на котором похоронен художник. Деревня расположена на живописном берегу Оки, который представляет собой естественную границу между Калужской, Тульской и Московской областями. Главная достопримечательность Бёхово — церковь Троицы Живоначальной, строительство которой также связано с именем В. Д. Поленова.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:15 +6
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБехово
Прочее
Ассоциация Самые красивые деревни России
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: не местный и не знал, что трамвайные пути бывают встречными?
«Накажи автохама»: не местный и не знал, что трамвайные пути бывают встречными?
В Левобережном произошел пожар: видео
В Левобережном произошел пожар: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.