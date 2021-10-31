Бёхово присвоили статус «Самая красивая деревня России»

Бёхово приняли в члены Ассоциации «Самые красивые деревни России», которая объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием.

Президент Ассоциации Александр Мерзлов отметил:

- Мы рады поздравить местное население, сотрудников музея В. Д. Поленово , с которым мы давно сотрудничаем, местные администрации, которые нас поддержали. Мы надеемся, что благодаря нашему бренду станет возможно и дальше повышать качество жизни населения, развивать туристический потенциал села, — цитирует Мерзлова «Заокский вестник».

Глава Заокского района Елена Глазунова:

- Я хочу поблагодарить сотрудников музея В. Д. Поленова , особенно Наталью Грамолину и Наталью Поленову, благодаря которым во многом сохранен исторический вид пейзажей деревни и истинный дух русской деревни. Мы обязаны сохранить и развить это наследие. Уверена, что мы войдем в Туристическую карту Тульской области.

Глава районной администрации Александр Атаянц уверен:

- Русская деревня — уникальное явление! И, конечно, его надо сохранять. Урбанизация, к сожалению, вынудила потерять много замечательных традиций. Село Бёхово необходимо сохранить в том виде, в котором оно есть. Мы видим немалый интерес и к сельскому туризму. Ведь сельский туризм — это модно и интересно, это мировой тренд. Экспедиция делает большое и доброе дело, она обогащает туристический атлас России новыми маршрутами. В Тульской области много таких жемчужин, и нам важно показать всю их красоту. Спасибо всем, кто участвует в этом замечательном деле.