Бёхово присвоили статус «Самая красивая деревня России»
Торжественная церемония состоялась 30 октября.
Бёхово приняли в члены Ассоциации «Самые красивые деревни России», которая объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием.
- Мы рады поздравить местное население, сотрудников музея
Глава Заокского района Елена Глазунова:
- Я хочу поблагодарить сотрудников музея
Глава районной администрации Александр Атаянц уверен:
- Русская деревня — уникальное явление! И, конечно, его надо сохранять. Урбанизация, к сожалению, вынудила потерять много замечательных традиций. Село Бёхово необходимо сохранить в том виде, в котором оно есть. Мы видим немалый интерес и к сельскому туризму. Ведь сельский туризм — это модно и интересно, это мировой тренд. Экспедиция делает большое и доброе дело, она обогащает туристический атлас России новыми маршрутами. В Тульской области много таких жемчужин, и нам важно показать всю их красоту. Спасибо всем, кто участвует в этом замечательном деле.
Бёхово — одна из жемчужин Заокского района. Населенный пункт является частью заповедника выдающегося русского художника