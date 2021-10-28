Фото из архива Myslo.
В колонии поселка Озерный Тульской области запретили длительные свидания
Это связано с распространением коронавируса.
Как сообщила пресс-служба регионального УФСИН, в ФКУ ЛИУ-3 (пос. Озерный, Тула) приостановлено проведение длительных свиданий.
Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях краткосрочных свиданий, оборудованных защитными стеклами, с использованием всеми участниками свидания средств индивидуальной защиты: масок, бахил, перчаток, с соблюдением правил социального дистанцирования.
Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Тульской области.
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