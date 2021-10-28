В колонии поселка Озерный Тульской области запретили длительные свидания

Фото из архива Myslo.

Это связано с распространением коронавируса.

Как сообщила пресс-служба регионального УФСИН, в ФКУ ЛИУ-3 (пос. Озерный, Тула) приостановлено проведение длительных свиданий.

Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях краткосрочных свиданий, оборудованных защитными стеклами, с использованием всеми участниками свидания средств индивидуальной защиты: масок, бахил, перчаток, с соблюдением правил социального дистанцирования.

Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Тульской области.