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В колонии поселка Озерный Тульской области запретили длительные свидания
Фото из архива Myslo.

В колонии поселка Озерный Тульской области запретили длительные свидания

Это связано с распространением коронавируса.

Как сообщила пресс-служба регионального УФСИН, в ФКУ ЛИУ-3 (пос. Озерный, Тула) приостановлено проведение длительных свиданий.
 
Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях краткосрочных свиданий, оборудованных защитными стеклами, с использованием всеми участниками свидания средств индивидуальной защиты: масок, бахил, перчаток, с соблюдением правил социального дистанцирования.
 
Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Тульской области.
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