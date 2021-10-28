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Сегодня отметили 80-летие создания бронепоезда «Тульский рабочий»

Сегодня отметили 80-летие создания бронепоезда «Тульский рабочий»

Бронепоезд – это уникальное создание тульских мастеров, подобного ему не было во всей истории Великой Отечественной войны.

Сегодня, 28 октября, на площади Московского вокзала в Туле состоялось мероприятие, посвященное 80-летию героической обороны Тулы и битвы за Москву, 80-й годовщине создания бронепоезда № 13 «Тульский рабочий» и 45-летию присвоения Туле звания «Город-герой».
 
Бронепоезд – это уникальное создание тульских мастеров, подобного ему не было во всей истории Великой Отечественной войны. Все 45 дней героической обороны Тулы бронепоезд № 13, получивший названия «Туляк» и «Тульский рабочий», охранял подступы к городу, держал оборону от налетов немецкой авиации, отражал атаки вражеских бомбардировщиков. После завершения тульской наступательной операции в декабре 1941 года он был отправлен на Юго-Западный и Южный фронты, и там его бойцы столь же мужественно и самоотверженно отражали все атаки врага.
 
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника защитникам города-героя Тулы. Затем они ознакомились с экспозицией музея-бронепоезда «Тульский рабочий», посвященной героическим дням обороны города.
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