В Новомосковске девушка украла у подруги украшения

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Сейчас она задержана, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 22-летняя девушка. Она заявила, что из ее квартиры исчезли золотые украшения — сразу после визита подружки.

Полицейские задержали 23-летнюю подозреваемую, которая созналась в краже. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».