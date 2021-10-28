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В Новомосковске девушка украла у подруги украшения
Фото: архив Myslo.

В Новомосковске девушка украла у подруги украшения

Сейчас она задержана, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 22-летняя девушка. Она заявила, что из ее квартиры исчезли золотые украшения — сразу после визита подружки.

Полицейские задержали 23-летнюю подозреваемую, которая созналась в краже. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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