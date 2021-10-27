Новый антирекорд: за сутки в Туле и области умерли 18 коронавирусных пациентов

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 224 случая заражения коронавирусом. 210 пациентов выздоровели, 18 – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 59 136 случаев заражения, 51 038 человек выздоровели, 3386 – умерли.

Ситуация в РФ выглядит следующим образом: