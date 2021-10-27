Новый антирекорд: за сутки в Туле и области умерли 18 коронавирусных пациентов
Заболели 224 человека.
За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 224 случая заражения коронавирусом. 210 пациентов выздоровели, 18 – умерли.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 59 136 случаев заражения, 51 038 человек выздоровели, 3386 – умерли.
Ситуация в РФ выглядит следующим образом:
вчера, в 12:45, 95 1946 -3
вчера, в 11:30, 18 2046 -3
25 октября, в 16:00, 25 6739 -1
25 октября, в 15:54, 138 10953 -34
Другие статьи по темам