Нужна помощь очевидцев ДТП с двумя маршрутками в Туле

26 октября в 16.00 на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП – между улицами Халтурина и Фрунзе столкнулись две маршрутки. Направление движения — в сторону Московского вокзала.

Нужна помощь для того, чтобы выяснить, кто виноват. Если вы видели момент происшествия или у вас есть запись с видеорегистратора, большая просьба позвонить по номеру +7 (915) 788-37-77.