новости
новости
Регистрация
Нужна помощь очевидцев ДТП с двумя маршрутками в Туле

Нужна помощь очевидцев ДТП с двумя маршрутками в Туле

Авария произошла на Красноармейском проспекте.

26 октября в 16.00 на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП – между улицами Халтурина и Фрунзе столкнулись две маршрутки. Направление движения — в сторону Московского вокзала.
 
Нужна помощь для того, чтобы выяснить, кто виноват. Если вы видели момент происшествия или у вас есть запись с видеорегистратора, большая просьба позвонить по номеру +7 (915) 788-37-77.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:30 0
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияпоиск очевидцев
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый антирекорд: за сутки в Туле и области умерли 18 коронавирусных пациентов
Новый антирекорд: за сутки в Туле и области умерли 18 коронавирусных пациентов
В Тульском центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи
В Тульском центре медицины катастроф обновили 19 машин скорой помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.