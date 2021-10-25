Где в Туле отключат электричество 26 октября

С 9.00 до 18.00 света не будет по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 147, 149, 147-а, 151,

ул. Агеева, 1-а, 2-б,

пр-т Ленина, 78, 80-а, 82, 80, 76-а, 76,

ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

Пролетарская набережная, 5-16,

ул. Оборонная, 2-22 (чётн.),

ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6,

ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-д, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.),

ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б,

пр-т Ленина, 76, 78,

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 21-а, 23-37 (нечётн.),

ул. Архангельская,

ул. Чукотская,

ул. Альпийская,

Архангельский пр-д, 20, 21, 22,

п. Угольный: ул. Кирпичная, 39-б, 39-а, 40, 42, 43, 38,

СНТ «Шахтёрский», 42, 43, 39, 2, 10, 4, 7, 29,

п. Трудовой, 140, 145-148, 150-170, 177-186, 156-а, 160-а, 155-а, 159-а, 164-а, 166-а, 176-а, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г.