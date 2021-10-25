В Туле ищут родственников сержанта Красной Армии

Останки Василия Зотова были найдены на Украине.

Волонтёры-поисковики просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках родственников сержанта Красной Армии Василия Гавриловича Зотова, 1913 года рождения, уроженца села Змеевка Лазаревского района Тульской области (в настоящее время – Плавский район).

Останки бойца и его военный билет были обнаружены во время поисковых работ на территории Украины. Известно, что жена Василия Зотова, Анастасия, Фёдоровна проживала в Туле, на ул. Галкина, д. 128.