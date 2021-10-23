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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 199 случаев заболевания и 14 смертей
фото из архива Myslo.ru

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 199 случаев заболевания и 14 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 199 случаев заболевания коронавирусом, 180 человек выздоровели, 14 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 272 жителя региона, 50 230 вылечились, 3 319 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

 
За последние сутки в России выявлено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 250 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 205 983 человека в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 1 075 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 229 528 человек.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:31 −5
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