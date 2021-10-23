Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 199 случаев заболевания и 14 смертей

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Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 199 случаев заболевания коронавирусом, 180 человек выздоровели, 14 скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 272 жителя региона, 50 230 вылечились, 3 319 умерли. Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 250 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 205 983 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1 075 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 229 528 человек.