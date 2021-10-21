В южной части Тулы отключат холодную воду

По информации «Тулагорводоканала», в пятницу, 22 октября, с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в посёлках Южный, Трудовой, Победа и Угольный.

Причина отключения – ремонтно-восстановительные работы по адресу: п. Южный, ул. Шахтерская, 1. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.