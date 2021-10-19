В Богородицком районе пьяный водитель повез на машине ребенка

Накануне в Богородицком районе сотрудники местной ГИБДД пресекли грубое нарушение ПДД и, возможно, предотвратили трагедию. В ходе надзора за дорожным движением инспекторы остановили автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 58-летний мужчина, а в качестве пассажира — 7-летний мальчик.

«Инспекторы ГИБДД выявили факт управления транспортным средством мужчиной 1963 года рождения в состоянии опьянения (1.374 мл/л)», — сообщила региональная Госавтоинспекция.

На водителя составлен материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).