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В Богородицком районе пьяный водитель повез на машине ребенка

В Богородицком районе пьяный водитель повез на машине ребенка

На мужчину составили два административных протокола.

Накануне в Богородицком районе сотрудники местной ГИБДД пресекли грубое нарушение ПДД и, возможно, предотвратили трагедию. В ходе надзора за дорожным движением инспекторы остановили автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 58-летний мужчина, а в качестве пассажира — 7-летний мальчик.
 
«Инспекторы ГИБДД выявили факт управления транспортным средством мужчиной 1963 года рождения в состоянии опьянения (1.374 мл/л)», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 

На водителя составлен материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:28 0
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Место
Тульская областьБогородицк
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