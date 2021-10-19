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Путевка за 322 тысячи рублей: тулячке с грудным ребенком пришлось отдыхать на стройплощадке вместо отеля
Фото: pixabay.

Путевка за 322 тысячи рублей: тулячке с грудным ребенком пришлось отдыхать на стройплощадке вместо отеля

Женщина поехала отдохнуть в Краснодарский край, но никто ее не предупредил, что на территории отеля ведется масштабная стройка.

Советский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску тулячки к ООО «Позитив» о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда.
 
Суд установил, что в феврале 2021 года истица забронировала у туроператора номер в отеле Grand Hotel Anapa 5* в Краснодарском крае на период с 19 мая по 9 июня. За всё она внесла плату 322 560 рублей.
 
Когда женщина приехала с грудным ребенком на отдых, на территории отеля началась стройка.
 
– С 26 мая систематически в ночное время работала тяжелая строительная техника — тракторы. Из-за грохота и запахов от выхлопов техники женщина и ее грудной ребенок не могли спать. Так как на территории отеля проводились строительные работы, находиться там было небезопасно — везде был разбросан строительный мусор. Строительная площадка была не огорожена. Данные нарушения были зафиксированы истицей на видео и предоставлены суду, — сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.
 
Женщина направила в адрес туроператора претензию с требованием уменьшить цену оказываемых услуг, однако ей на это ничего не ответили.
 
Женщина просила суд взыскать с ООО «Позитив» в ее пользу:
  • стоимость уменьшения цены оказанной услуги — 97 410 руб.,
  • моральный вред — 100 000 руб.,
  • судебные расходы — 9 835 руб. 40 коп.,
  • расходы по оплате услуг адвоката в размере 15 000 руб.
Ответчик не предоставил суду доказательства, опровергающие слова тулячки.
 
Суд пришел к выводу, что ответчик оказал услуги ненадлежащего качества. Исковые требования женщины удовлетворены частично.
 
Суд постановил взыскать с туроператора 114 010 рублей 90 копеек, из них:
 
  • в счет уменьшения цены оказанной услуги  — 54 117 руб.,
  • компенсация морального вреда  — 15 000 руб.,
  • судебные расходы на оплату услуг представителя — 7000 руб.,
  • почтовые и иные необходимые судебные расходы — 3335 руб. 40 коп.,
  • штраф в размере 34 558 руб. 50 коп.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
 
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