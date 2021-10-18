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Алексей Дюмин: «Вводимые меры для борьбы с ковидом – необходимость»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин: «Вводимые меры для борьбы с ковидом – необходимость»

Губернатор Тульской области отметил, что QR-коды собираются вводить не для того, чтобы ограничить жителей.

На заседании регионального оперштаба глава минздрава Тульской области Дмитрий Марков рассказал, что в инфекционных госпиталях находятся 1300 человек.
 
– Мы видим тенденцию роста обращений как на госпитальном этапе, так и на амбулаторном. Темп — аналогичный декабрю прошлого года, когда у нас был пик подъема инфекционными заболеваниями.
 
С учетом этой тенденции открыли еще 200 коек в Киреевске. Общее количество теперь достигает 1700.
 
Запас лекарственных препаратов обеспечен, тест-системы также закуплены.
 
– Мы усиливаем работу по приглашению волонтеров-медиков в медорганизации, — заявил Марков.
 
По данным на 18 октября, первым компонентом вакцинировано 605 332 жителя, вторым — 571 883. Ревакцинацию прошли 23 399 человек.
 
Отмечается подъем по вакцинации, неделей ранее вакцинировано было 7500 человек, на прошлой неделе — более 10 000.
 
По словам губернатора Алексея Дюмина, важно, чтобы жители понимали, что вакцина необходима для защиты здоровья.
 
Губернатор отметил, что QR-коды собираются вводить не для того, чтобы ограничить жителей:
 
– Это вынужденный шаг. Не все меры борьбы с ковидом будут восприняты жителями, но это необходимые меры для защиты и спасения населения Тульской области.
 
Работы по вакцинации от гриппа также продолжаются — 334 057 человек привито, это около половины от необходимого минимального количества.
Сюжет: Коронавирус
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