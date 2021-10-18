В Одоевском районе утонул рыбак

Как стало известно Myslo, поздно вечером 15 октября в Одоевском районе, неподалеку от деревни Княгинино случилась трагедия. В реке Холохольня утонул 61-летний мужчина.

На данный момент предполагается, что несчастный случай произошел во время ловли рыбы. По факту происшествия проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины и все обстоятельства гибели мужчины.