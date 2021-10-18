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В Одоевском районе утонул рыбак

В Одоевском районе утонул рыбак

Трагедия произошла неподалеку от деревни Княгинино.

Как стало известно Myslo, поздно вечером 15 октября в Одоевском районе, неподалеку от деревни Княгинино случилась трагедия. В реке Холохольня утонул 61-летний мужчина.
 
На данный момент предполагается, что несчастный случай произошел во время ловли рыбы. По факту происшествия проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины и все обстоятельства гибели мужчины.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:40 0
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Событие
утонул мужчинанесчастный случай
Место
Тульская областьОдоевский район
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